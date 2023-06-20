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Mitsubishi L200 следующего поколения: новые фотографии и видео

Полноценная премьера модели состоится 26 июля, однако никаких сюрпризов в плане дизайна уже не будет: экстерьер показали на многочисленных затемненных снимках, а салон можно рассмотреть в деталях в новом тизерном видео. В самой компании отмечают, что пикап был «полностью переосмыслен в соответствии с концепцией дизайна Beast Mode («режим зверя»)». По всей видимости, под «полным переосмыслением» подразумевается брутальный угловатый кузов, увеличенная радиаторная решетка и новая оптика.

Появились новые фотографии Mitsubishi L200 следующего поколения
© Motor.ru / Mitsubishi

У нового L200, также известного как Triton, двухъярусная передняя оптика: в верхней части расположены узкие фары с тремя L-образными светодиодными элементами в каждом, а ниже — основные квадратные блоки ближнего и дальнего света. У пикапа массивные оквадраченные колесные арки, а на корме — прямоугольные фонари со сложной графикой.

Mitsubishi
Mitsubishi
Mitsubishi
Mitsubishi
Mitsubishi

В салоне — горизонтально ориентированный планшет с переключателями по бокам, отдельный блок управления климатом, кнопки вспомогательных систем, в том числе помощи при спуске с горы, и поворотный селектор системы привода.

А вот информации о модификациях пока нет. Ожидается, что для пикапа предложат версии с механической и автоматической коробками передач, задним и полным приводом. Продажи Mitsubishi L200/Triton должны начаться этим летом, причем первым рынком для модели станет Таиланд, где и налажено производство ее производство.

Помимо L200 нового поколения, Mitsubishi запланировала на 2023 год еще одну интересную новинку. Осенью в Европе должен появиться возрожденный Colt — это будет модель гольф-класса на платформе CMF-B, на которой построен в том числе Renault Clio, а в движение его будет приводит гибридная установка. С большой долей вероятности речь идет о системе E-Tech последовательно-параллельного типа на базе «атмосферника» 1.6, которая на Clio выдает 140 лошадиных сил. В Европе модель появится осенью этого года.

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