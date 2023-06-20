Новая Dacia Sandero будет технически скромной, чтобы сохранить низкую цену

Гендиректор Dacia Дени Ле Вот дал первые официальные вводные о том, каким будет Dacia Sandero четвёртого поколения: он дебютирует в 2027 либо 2028 году и останется одной из самых доступных моделей на европейском рынке. Обязательно будет электрическая версия, но с довольно скромными техническими характеристиками.

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Актуальный Dacia Sandero третьего поколения на модульной платформе CMF-B дебютировал в 2020 году. Сочетание достаточно солидной внешности с доступной ценой сделали «третий» Sandero любимчиком Европы: в прошлом году румынский хэтчбек, по данным аналитического агентства JATO Dynamics, занял второе место в списке абсолютных бестселлеров после Peugeot 208 (продано 200 550 шт. и 206 816 шт. соответственно), а самые свежие на текущий момент данный за апрель показывают, что Sandero выбился в лидеры: продано 18 659 экземпляров, на 44% больше, чем было в апреле 2022-го. Второе место в апреле этого года занял кроссовер VW T-Roc (16 746 шт., +19%), третье — Opel Corsa (16 578 шт., +40%).

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В Германии Dacia Sandero стоит сейчас от 11 300 евро (1,04 млн рублей в переводе по текущему курсу) — это самый дешёвый новый легковой автомобиль на рынке, причём довольно просторный и универсальный. Гендиректор Dacia Дени Ле Вот в интервью британскому журналу Autocar сообщил, что Sandero четвёртого поколения, который выйдет на рынок в 2027 либо 2028 году, должен оставаться доступным для максимального числа европейцев, но добиться этого будет непросто.

«Четвёртый» Sandero будет предлагаться как с бензиновыми двигателями, так и в виде электромобиля. Какими будут бензиновые версии, пока точно сказать нельзя, потому что до сих пор не утверждены экологические нормы Euro 7, исходя их которых будет определён объём затрат на доработку двигателей. Исходя из текущей редакции Euro 7, можно ожидать, что бензиновый Sandero подорожает как минимум на 2000 евро, так как ДВС придётся снабдить гибридным довеском и громоздкими «очистными сооружениями».

С электрическим Sandero ясности больше: чтобы сделать его доступным, придётся отказаться от быстрой зарядки и большого запаса хода. Дени Ле Вот приводит в пример собираемый в Китае кросс-хэтчбек Dacia Spring: он оснащён батареей ёмкостью 27,4 кВт·ч и может проехать на одной зарядке 230 км по циклу WLTP, тогда как среднестатистический владелец Spring проезжает в день менее 20 км. Дени Ле Вот говорит, что если бы Dacia Spring разрабатывался сегодня, то ёмкость его батареи была бы уменьшена вдвое, потому что текущая ёмкость для подавляющего большинства клиентов избыточная, переплачивать за неё нет смысла.

Какой будет ёмкость батареи у нового Sandero, пока неизвестно, потому что пока не утверждён даже её тип. Dacia всерьёз рассматривает возможность применения набирающих популярность в Китае натрий-ионных батарей: они имеют меньшую плотность заряда по сравнению с литий-ионными и дольше заряжаются, зато относительно дёшевы в производстве, более безопасны, более экологичны и показывают стабильные характеристики в широком диапазоне температур. До 2027 года могут появиться и другие технические решения, прогресс в батарейном деле сейчас движется довольно быстро.

Определиться с дизайном нового Sandero руководству Dacia предстоит гораздо раньше, в ближайшие год-два: работа над ним уже ведётся, известно, что «четвёртый» Sandero будет заметно отличаться от «третьего» и получит более угловатый и мужественный кузов в стиле будущих кроссоверов Duster и Bigster. По сути, новый Sandero превратится в кросс-хэтчбек (эдакий Stepway по умолчанию) с достаточно большим дорожным просветом и элементами наружной отделки, которые не страшно поцарапать при контакте с ветками или грунтом.