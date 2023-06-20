Китайские минивэны и фургоны BAW появились в России

На российском рынке поступили в продажу минивэны и фургоны BAW Ace M7
Российские автомобильные дилеры начали продавать китайские автомобили BAW Ace M7 2023 года выпуска, обратила внимание «Газета.Ru». Соответствующие объявления появились в классифайдах у продавцов из Московской области.
Для покупки доступны девятиместные минивэны по цене 2,8 млн рублей и фургоны за 2,4 млн рублей. Длина, ширина и высота кузова составляют 4880 мм, 1870 мм и 1950 мм соответственно. Обе модификации BAW Ace M7 поставляются с двигателем 1.6 л (124 л.с.) и 5-ступенчатой механической трансмиссией, приводящей вращательный момент только на задний мост.
В список оснащения вошли 16-дюймовые диски, цифровая приборная панель и мультимедиа с сенсорным экраном, электростеклоподъемники, парктроники, камера заднего вида и прочие опции.
Завод BAW (Beijing Automobile Works) был создан в 1958 году. В модельной линейке марки в Китае помимо минивэнов и фургонов есть компактный хетчбэк, пикап и внедорожник. Весной 2023 года дилер «Рольф» вел переговоры с BAW о поставках легковых машин в Санкт-Петербург.