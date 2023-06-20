Китайские минивэны и фургоны BAW появились в России

Российские автомобильные дилеры начали продавать китайские автомобили BAW Ace M7 2023 года выпуска, обратила внимание «Газета.Ru». Соответствующие объявления появились в классифайдах у продавцов из Московской области.

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Для покупки доступны девятиместные минивэны по цене 2,8 млн рублей и фургоны за 2,4 млн рублей. Длина, ширина и высота кузова составляют 4880 мм, 1870 мм и 1950 мм соответственно. Обе модификации BAW Ace M7 поставляются с двигателем 1.6 л (124 л.с.) и 5-ступенчатой механической трансмиссией, приводящей вращательный момент только на задний мост.

В список оснащения вошли 16-дюймовые диски, цифровая приборная панель и мультимедиа с сенсорным экраном, электростеклоподъемники, парктроники, камера заднего вида и прочие опции.

BAW