Представлены независимые изображения бюджетной модели Lada Iskra 2024
Новая модель Lada Iskra должна быть представлена в 2025 году, к 2027 году новая модель полностью заменит семейство Lada Granta. Пока официально новую модель не представили, она появлялась на снимках только в маскировочной пленке. Независимые дизайнеры портала «На автотрассе» представили свое видение новой модели Lada Iskra и показали первые рендерные изображения.
В качестве донора независимые дизайнеры взяли китайский седан HiPhi Z. Однако эту модель нельзя назвать бюджетной, в пересчете по курсу на сегодняшний день седан стоит порядка 7 млн рублей. У автомобиля выдвижной спойлер и проекционный дисплей, а все управление функциями автомобиля производится с помощью сенсорных экранов.
Модель HiPhi Z оснащена двумя электромоторами суммарной мощностью 672 лошадиные силы. Стоит уточнить, что представленные фотоизображения являются вымыслом и не имеют никакого отношения к реальным планам АвтоВАЗа. Реальная же Lada Iskra будет построена на платформе CMF-B от концерна Renault. Машина будет представлена в кузовах седан, универсал и кросс-универсал.