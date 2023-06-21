Представлены независимые изображения бюджетной модели Lada Iskra 2024

Новая модель Lada Iskra должна быть представлена в 2025 году, к 2027 году новая модель полностью заменит семейство Lada Granta. Пока официально новую модель не представили, она появлялась на снимках только в маскировочной пленке. Независимые дизайнеры портала «На автотрассе» представили свое видение новой модели Lada Iskra и показали первые рендерные изображения.

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«На автотрассе»

В качестве донора независимые дизайнеры взяли китайский седан HiPhi Z. Однако эту модель нельзя назвать бюджетной, в пересчете по курсу на сегодняшний день седан стоит порядка 7 млн рублей. У автомобиля выдвижной спойлер и проекционный дисплей, а все управление функциями автомобиля производится с помощью сенсорных экранов.

«На автотрассе»