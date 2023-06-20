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Автомобили Lada в мае получили более 50 новых деталей

Более 50 новых деталей получили автомобили Lada Vesta, Granta и Niva в мае 2023 года. Об этом сообщает портал "Лада.Онлайн" со ссылкой на информационное письмо АвтоВАЗа дилерам марки.

Автомобили Lada в мае получили более 50 новых деталей
© Юрий Зубко/РГ

Отмечается, что это - следствие планомерной замены автозаводом номенклатуры, которая до 2022 года поступала от западных поставщиков.

В частности, из-за смены поставщика Vesta получила новые насос омывателя ветрового стекла, электростеклоподъемники задних дверей, тормоза. В связи со сменой материала у Vesta появился новый центральный подлокотник, а у Granta - облицовка консоли. Улучшение конструкции потребовало новые топливные трубки для Vesta и пробку с магнитом в сборе для Niva Legend и Travel.

Кроме того, в списке есть детали, которые ранее не применялись в конструкции автомобилей Lada. Это, в частности, уплотнитель проводов Granta и бачок омывателя ветрового стекла с насосом, крышкой и уплотнителем в сборе.

Источник напоминает, что за прошлый год АвтоВАЗ заменил на своих автомобилях свыше 200 деталей.

Напомним, 20 июня завод вышел из корпоративного отпуска и возобновил производство.

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