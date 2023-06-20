Great Wall регистрирует товарный знак SpaceGPT
Китайская компания Great Wall подала заявку на регистрацию товарного знака SpaceGPT.
Портал Gasgoo обнаружил, что рассмотрения ожидают сразу несколько заявок на регистрацию двух новых брендов SpaceGPT и GWMSpaceGPT, оба они относятся к категории транспортных средств. Более того, Great Wall не первый автопроизводитель, который решил использовать аббревиатуру GPT — ранее также были поданы заявки и от других компаний, например, стартап NIO регистрирует NIOGPT, XPeng — XPGPT, а Li Auto — MindGPT.
GPT — это сокращение от генеративного предварительно обученного преобразователя. Широким массам эта аббревиатура стала известна благодаря нейросети ChatGPT, совместной разработки Microsoft и OpenAI. Пользователи могут взаимодействовать с ChatGPT при помощи текстовых сообщений, звуков и изображений.
Great Wall уже начала осваивать эту перспективную технологию искусственного интеллекта. В апреле стартап Haomo.AI, который находится под контролем одного из членов правления Great Wall Motors, представил собственную версию языковой модели GPT (generative pre-trained transformer, или генеративный предварительно обученный трансформер). Она получила название DriveGPT. Нейросеть работает по тому же принципу, что и упомянутый ChatGTP, только заточена под автоматизированное управление.
DriveGPT содержит 120 миллиардов параметров, что немногим меньше, чем у ChatGTP, и ее обучили на огромном количестве ездовых сценариев. Первым новую технологию опробует гибридный кроссовер Wey Mocha DHT-PHEV, оснащенный полуавтопилотом HPilot 3.0.
Новые товарные знаки SpaceGPT и GWMSpaceGPT очевидно будут применяться в той же области — вероятно, технология будет расширена и на другие модели брендов, принадлежащих Great Wall.