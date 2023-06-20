Great Wall регистрирует товарный знак SpaceGPT

Китайская компания Great Wall подала заявку на регистрацию товарного знака SpaceGPT.

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Портал Gasgoo обнаружил, что рассмотрения ожидают сразу несколько заявок на регистрацию двух новых брендов SpaceGPT и GWMSpaceGPT, оба они относятся к категории транспортных средств. Более того, Great Wall не первый автопроизводитель, который решил использовать аббревиатуру GPT — ранее также были поданы заявки и от других компаний, например, стартап NIO регистрирует NIOGPT, XPeng — XPGPT, а Li Auto — MindGPT.

GPT — это сокращение от генеративного предварительно обученного преобразователя. Широким массам эта аббревиатура стала известна благодаря нейросети ChatGPT, совместной разработки Microsoft и OpenAI. Пользователи могут взаимодействовать с ChatGPT при помощи текстовых сообщений, звуков и изображений.

Great Wall уже начала осваивать эту перспективную технологию искусственного интеллекта. В апреле стартап Haomo.AI, который находится под контролем одного из членов правления Great Wall Motors, представил собственную версию языковой модели GPT (generative pre-trained transformer, или генеративный предварительно обученный трансформер). Она получила название DriveGPT. Нейросеть работает по тому же принципу, что и упомянутый ChatGTP, только заточена под автоматизированное управление.

DriveGPT содержит 120 миллиардов параметров, что немногим меньше, чем у ChatGTP, и ее обучили на огромном количестве ездовых сценариев. Первым новую технологию опробует гибридный кроссовер Wey Mocha DHT-PHEV, оснащенный полуавтопилотом HPilot 3.0.