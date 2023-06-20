За предзаказ Arrizo 8 Chery предложила россиянам скидку в 50 тысяч рублей

При бронировании седана Chery Arrizo 8 в России компания предложит покупателям выгоду в 50 тысяч рублей.

Напомним, предзаказ на модель, который не предполагал никаких скидок, объявили 16 июня. Тогда условием была названо подписка на корпоративный Telegram-канал, посвященный модели. Теперь, как пояснили в компании, решено открыть процедуру бронирования - "чтобы разграничить интересующихся и реально желающих стать обладателем седана". Клиенту нужно внести за бронь 10 тысяч рублей, тогда как скидка составит 50 тысяч. Тем, кто передумает, деньги обещают вернуть в течение 30 дней.

Chery Arrizo 8 - седан D-класса, построенный на платформе M1X. Длина кузова - 4757 мм, размер колесной базы - 2770 мм. Оснащается машина турбированным мотором 1.6, который развивает 186 л.с. и 275 Нм и работает в связке с "роботом" 7DCT. У модели две фиксированные комплектации - Prestige (3 399 900 рублей) и Ultimate (3 499 900 рублей). Кроме того, потребителям будет доступна лимитированная версия Ultimate SE за 3 549 900 рублей, не считая скидок.