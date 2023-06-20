«КамАЗ» увеличит зарплаты сотрудникам на 10%

Компания «КамАЗ» повысит зарплаты сотрудникам на 10% с 1 июля текущего года. Об этом сообщает корпоративное издание «Вести КамАЗа» со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы челнинского автогиганта Олега Афанасьева.
«В целях повышения социальной защищенности работников «КамАЗа» руководством компании принято решение о повышении тарифов и окладов. С 1 июля тарифы и оклады всех камазовцев будут увеличены на 10%», — говорится в сообщении.
Вскоре распорядительные документы должен подписать гендиректор компании Сергей Когогин, отмечается в публикации.
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