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Глава Volkswagen назвал сенсорные кнопки на руле ошибкой

Глава Volkswagen назвал сенсорное управление на руле автомобиля неудачным решением.

Глава Volkswagen назвал сенсорные кнопки на руле ошибкой
© Motor.ru / Volkswagen Tiguan

Впервые сенсорное управление на руле было внедрено на Volkswagen Golf восьмого поколения в 2019 году. С течением времени это решение стало подвергаться все большей критике со стороны автовладельцев. Спустя три года, в 2022-м, Volkswagen пообещал отказаться от сенсоров, а на днях глава компании Томас Шефер в интервью британскому Autocar признал, что решение заменить аналоговые кнопки сенсорными панелями было ошибкой.

Владельцы автомобилей с сенсорным управлением на руле отмечали неудобство таких панелей и просили вернуть обычные кнопки, которые меньше отвлекают водителя от дороги. Недовольство вызывало и сенсорное управление климатической системой — эта панель расположена под экраном мультимедийной системы. Томас Шефер подтвердил журналистам, что отказ от аналоговых переключателей «определенно нанес большой ущерб», и пообещал в скором времени исправить эту ошибку.

Первым обычные кнопки на руле получит Volkswagen Tiguan нового поколения, следом — обновленный Golf, а за ним и следующий Passat. По словам Шефера, на разработку нового дизайна интерьера ушло много времени, и в этом была задействована огромная команда специалистов. При этом от всеобщего тренда на цифровизацию и минимализм в салоне автопроизводитель отказываться не намерен — управление большинством функций все же будет осуществляться с экрана мультимедийной системы.

Стоит отметить, что еще в 2022 году было проведено исследование, в ходе которого выяснилось, что большинство автовладельцев предпочитает физические кнопки сенсорному управлению. Был проведен опрос, и большинство респондентов заявили, что отвлекаются на сенсоры гораздо больше, чем на классические переключатели, и управлением ими занимает в 2,5 раза больше времени.

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