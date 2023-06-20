Глава Volkswagen назвал сенсорные кнопки на руле ошибкой

Глава Volkswagen назвал сенсорное управление на руле автомобиля неудачным решением.

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Впервые сенсорное управление на руле было внедрено на Volkswagen Golf восьмого поколения в 2019 году. С течением времени это решение стало подвергаться все большей критике со стороны автовладельцев. Спустя три года, в 2022-м, Volkswagen пообещал отказаться от сенсоров, а на днях глава компании Томас Шефер в интервью британскому Autocar признал, что решение заменить аналоговые кнопки сенсорными панелями было ошибкой.

Владельцы автомобилей с сенсорным управлением на руле отмечали неудобство таких панелей и просили вернуть обычные кнопки, которые меньше отвлекают водителя от дороги. Недовольство вызывало и сенсорное управление климатической системой — эта панель расположена под экраном мультимедийной системы. Томас Шефер подтвердил журналистам, что отказ от аналоговых переключателей «определенно нанес большой ущерб», и пообещал в скором времени исправить эту ошибку.

Первым обычные кнопки на руле получит Volkswagen Tiguan нового поколения, следом — обновленный Golf, а за ним и следующий Passat. По словам Шефера, на разработку нового дизайна интерьера ушло много времени, и в этом была задействована огромная команда специалистов. При этом от всеобщего тренда на цифровизацию и минимализм в салоне автопроизводитель отказываться не намерен — управление большинством функций все же будет осуществляться с экрана мультимедийной системы.