Анонсирован «премиальный» минивэн Suzuki, который сделан из Toyota

Предполагается, что новый MPV предложат исключительно в виде гибрида, хотя у донорской модели Toyota есть и «традиционная» версия.

© Колеса.ру

Видео дня

По предварительным данным, от донорской Тойоты вэн Suzuki Invicto будет отличаться лишь оформлением передней части (скорее всего, ему достанется другая радиаторная решетка), ну и еще могут подретушировать оптику. Стало быть, габариты тоже окажутся идентичными. Длина индийской Toyota Innova Hycross равна 4755 мм, колесная база – 2850 мм.

На фото: Toyota Innova Hycross

Минивэн Suzuki предложат с восьми- или семиместным салоном, в последнем случае во втором ряду могут быть отдельные кресла с выдвижными подставками для ног. Список оборудования наверняка такой же, как у исходной Innova, то есть для Invicto тоже предусмотрены мультимедиа-система с возвышающимся над передней панелью планшетом, камера заднего вида, шесть подушек безопасности, климат-контроль, панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе.

Напомним, в новом поколении Toyota Innova лишилась рамы и заднего привода: в основе минивэна лежит переднеприводная «тележка» GA-C, двигатель расположен поперечно, а не продольно, спереди вместо двойных поперечных рычагов теперь стойки McPherson, вместо заднего моста – полузависимая подвеска. Кроме того, у модели задние дисковые тормоза вместо барабанных.

На фото: Toyota Innova Hycross

Индийцам Innova Hycross доступна с бензиновым атмосферником 2.0 (174 л.с.) в сочетании с вариатором, а также в виде гибрида с тем же двухлитровым мотором, электродвигателем и электромеханическим вариатором (совокупная мощность – 186 л.с.). И только гибридная версия, как ожидается, будет у Suzuki Invicto. Привод в любом случае исключительно передний.