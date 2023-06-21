Бывший глава Nissan подал иск к компании на $1 млрд

Бывший глава Nissan Карлос Гон подал иск на $1 млрд к компании
Бывший глава японского автопроизводителя Nissan и альянса Renault-Nissan Карлос Гон подал иск против Nissan на сумму более $1 млрд, сообщает Automotive News.
Иск с требованием выплатить крупную компенсацию подан в прокуратуру Ливана. В своем заявлении Гон обвинил Nissan, две другие компании и 12 конкретных лиц в преступлениях, включая клевету, диффамацию (распространение порочащих сведений в печати), а также фабрикацию вещественных доказательств.
В конце 2018 года в Японии топ-менеджер автопроизводителя был обвинен в финансовых махинациях и помещен под арест. Гон отверг обвинения и заявил, что дело сфабриковано руководством Nissan в целях воспрепятствования слиянию японской компании с французским автопроизводителем Renault.
В 2019 году Гон сбежал из-под домашнего ареста в Японии на родину в Ливан. Он вылетел туда на частном самолете, спрятавшись в крупногабаритный кофр для аудиоаппаратуры.