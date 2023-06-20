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Импорт автомобилей из Китая в Россию вырос почти втрое

Врио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов заявил, что импорт китайских автомобилей в Россию за начало 2023 года вырос почти втрое. Об этом сообщает РИА «Новости».

Импорт автомобилей из Китая в Россию вырос почти втрое
© РИА Новости

Такое заявление Давыдов сделал на полях Петербургского международного экономического форума. Он также добавил, что импорт китайской строительной техники в Россию вырос почти в восемь раз.

«Почти в три раза вырос импорт китайских легковых автомобилей, очень серьезный рост по специальной технике и грузовикам. Через Забайкальск у нас за пять месяцев прирост по строительной технике почти в восемь раз в годовом выражении», – уточнил он.

По его словам, уход европейских компаний из России предоставил китайским производителям большой шанс развить свой автопром.

«Поэтому, я думаю, европейцы сами себе в ногу стреляют, сами себе отрезали рынок в 200 миллионов человек», – добавил Давыдов.

Ранее китайский автопроизводитель Changan заявил, что планирует вывести на российский рынок рамный пикап Changan Hunter Plus.

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