Импорт автомобилей из Китая в Россию вырос почти втрое
Врио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов заявил, что импорт китайских автомобилей в Россию за начало 2023 года вырос почти втрое. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Давыдов сделал на полях Петербургского международного экономического форума. Он также добавил, что импорт китайской строительной техники в Россию вырос почти в восемь раз.
«Почти в три раза вырос импорт китайских легковых автомобилей, очень серьезный рост по специальной технике и грузовикам. Через Забайкальск у нас за пять месяцев прирост по строительной технике почти в восемь раз в годовом выражении», – уточнил он.
По его словам, уход европейских компаний из России предоставил китайским производителям большой шанс развить свой автопром.
«Поэтому, я думаю, европейцы сами себе в ногу стреляют, сами себе отрезали рынок в 200 миллионов человек», – добавил Давыдов.
Ранее китайский автопроизводитель Changan заявил, что планирует вывести на российский рынок рамный пикап Changan Hunter Plus.