Автогонщик Голиков рассказал о своем состоянии после возгорания машины на СМП РСКГ

В первый момент, в самом начале, первые секунд 10, руку дернул, почувствовал сквозь перчатку, как руку словно кипятком обожгло. Правую. Она до сих пор немного чувствует. Жар чувствовал через перчатку. В три раза хуже, чем в бане. Даже на ходу еще пытался вылезти, дернуть ручку двери. Но там дверь надо потащить, а она в конце срабатывает. Я пару раз ее дернул, но рука соскальзывала. Дверь поэтому не открылась. Когда машина остановилась, я даже пытался вылезти через окно. Это я не руками махал маршалу, а пытался выбраться из машины. И всё это время не дышал, делал всё с закрытыми глазами, поэтому долго. И в конце уже нащупал стеклоподъемник и вспомнил, что ручка двери за стеклоподъемником, сказал сам себе успокоиться. Чуть просунул руку дальше, открыл дверь и вылез. Такая есть поговорка, что когда наступит критический момент, ты или поднимешься до уровня своих ожиданий, или упадешь до уровня своей подготовки.