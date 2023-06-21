С середины июля аварию можно будет оформить в электронном виде
C 15 июля страховщики начнут оформлять убытки по авариям в электронном виде. Но только если авария оформляется без участия сотрудников ГИБДД, т.е. по Европротоколу. Такой способ оформления будет доступен на портале "Госуслуги", сообщили "РГ" в Российском союзе автостраховщиков.
Заявление о возмещении подается через личный кабинет на "Госуслугах". В него из профиля гражданина подтягиваются все необходимые данные по автомобилю и водителю, к заявлению о страховом случае прикладываются копии всех документов, предусмотренных правилами ОСАГО.
Дальнейшее взаимодействие со страховщиком тоже может идти через личный кабинет. Например, автовладелец получает направление на ремонт и соглашение о размере страховой выплаты, которое сейчас подписывается сторонами на бумаге. А вскоре это может быть сделано в электронном виде на "Госуслугах".