С середины июля аварию можно будет оформить в электронном виде

C 15 июля страховщики начнут оформлять убытки по авариям в электронном виде. Но только если авария оформляется без участия сотрудников ГИБДД, т.е. по Европротоколу. Такой способ оформления будет доступен на портале "Госуслуги", сообщили "РГ" в Российском союзе автостраховщиков.

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Заявление о возмещении подается через личный кабинет на "Госуслугах". В него из профиля гражданина подтягиваются все необходимые данные по автомобилю и водителю, к заявлению о страховом случае прикладываются копии всех документов, предусмотренных правилами ОСАГО.