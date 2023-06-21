$84.23+0.2592.07+0.28

С середины июля аварию можно будет оформить в электронном виде

C 15 июля страховщики начнут оформлять убытки по авариям в электронном виде. Но только если авария оформляется без участия сотрудников ГИБДД, т.е. по Европротоколу. Такой способ оформления будет доступен на портале "Госуслуги", сообщили "РГ" в Российском союзе автостраховщиков.

С середины июля аварию можно будет оформить в электронном виде
©  iStock

Заявление о возмещении подается через личный кабинет на "Госуслугах". В него из профиля гражданина подтягиваются все необходимые данные по автомобилю и водителю, к заявлению о страховом случае прикладываются копии всех документов, предусмотренных правилами ОСАГО.

Дальнейшее взаимодействие со страховщиком тоже может идти через личный кабинет. Например, автовладелец получает направление на ремонт и соглашение о размере страховой выплаты, которое сейчас подписывается сторонами на бумаге. А вскоре это может быть сделано в электронном виде на "Госуслугах".

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители