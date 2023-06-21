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Возраст для получения водительского удостоверения снизили во Франции

Во Франции приняли решение снизить возраст для получения водительских прав.

Возраст для получения водительского удостоверения снизили во Франции
© Мир24

По словам главы правительства страны Элизабет Борн, с января следующего года французы смогут сдавать экзамены, получать права и садиться за руль автомобиля после достижения 17 лет. Премьер пояснила, что данная мера должна поддержать занятость и профессиональную подготовку молодых людей.

Помимо этого, по словам Борн, слушатели профессиональных училищ получат право на дотацию в размере 500 евро для обучения навыкам вождения машины, передает местный портал Brut.

В России обучаться в автошколе на управление машиной либо мотоциклом можно с 16 лет, сдать экзамен на категорию М и подкатегорию А1 разрешено также с 16 лет, а на категории В и С (большегрузы) – с 17.

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