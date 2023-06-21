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Mitsubishi почти раскрыла дизайн нового L200 на тизерах

Компания Mitsubishi в марте этого года презентовала концепт XRT, в котором без труда угадывался новый L200, он же Triton. Сегодня японцы показали тизеры грядущей новинки и назвали дату премьеры. Она запланирована на 26 июля.

Mitsubishi почти раскрыла дизайн нового L200 на тизерах
© Mitsubishi

Нынешнее поколения Mitsubishi L200/Triton было представлено в 2014 году, спустя четыре года пикап прошёл через рестайлинг. Теперь в "Мицу" обещают полное переосмысление дизайна в соответствии с философией Beast Mode (с англ. - режим зверя - прим. "РГ"). Это означает, что внешность будет агрессивнее. На тизерах засвечены двухъярусная конфигурация оптики, массивная решётка радиатора, фонари с Т-образным рисунком и общий силуэт авто в профиль.

Наконец-то у L200 будет современный салон. Не исключаем даже того, что у пикапа появится цифровая приборная панель. Мультимедиа имеет "крутилки", а по формату очень похожа на ту, что ставят на новый Outalnder (можно купить в России). Также у моделей похож центральный тоннель, а вот блок управления климатом у L200 оригинальный - с аналоговыми клавишами.

О технической составляющей Mitsubishi L200/Triton нет никакой информации.

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