Эксперт назвал причины плохой работы кондиционера в машине

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков посоветовал проверять состояние электротехнических компонентов системы в том случае, если автомобильный кондиционер перестал работать. Соответствующей рекомендацией он поделился в эфире радио Sputnik.

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Причина поломки, возможно, заключается в том, что проблемы возникли с электрикой, указал специалист. Так, это может быть перегоревший предохранитель, добавил он.

По словам специалиста, если компрессор кондиционера не включается, то все контакты и провода нужно «прозвонить» с помощью соответствующего прибора.

Однако, как уточнил Кадаков, в случае отсутствия опыта стоит обратиться в сервис. Также собеседник указал на необходимость проверить количество хладагента. Это нужно сделать, если система кондиционирования работает, но не справляется с охлаждением воздуха в салоне машины, отметил эксперт.

Он назвал утечку фреона второй распространенной причиной неработоспособности кондиционера в автомобиле. Эксперт рекомендует запустить двигатель, открыть капот и потрогать две трубки кондиционера, идущие от компрессора. Так, по словам Кадакова, одна трубка должна быть намного холоднее другой. Проблем нет, если разница существенная, указал он.

«Если трубки примерно одной температуры, значит, фреон ушел, где-то прохудилась магистраль. Или же это могла быть постепенная утечка», - отметил специалист.