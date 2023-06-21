Range Rover Evoque стал технологичнее

Представлен обновленный кроссовер Range Rover Evoque.

© Motor.ru / Range Rover Evoque 2024

Изменения носят точечный характер — модели слегка подретушировали внешность, в том числе за счет нового рисунка радиаторной решетки, в передней оптике теперь в три раза больше светодиодов, чем раньше, диски отныне могут быть 21-дюймовыми, а в салоне появился экран диагональю 11,4 дюйма. Пока рассекречен только кроссовер для европейского рынка, там Range Rover Evoque 2024 модельного года оценили в 49,8 тысячи евро (4,5 миллиона рублей по нынешнему курсу).

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Обновленный Evoque получил светодиодные фары с четырьмя пиксельными модулями, каждый из которых управляется индивидуально. В палитру цветов кузова добавили три новых оттенка, голубой Tribeca Blue, бронзовый Corinthian Bronze и серый Arroios Grey. Главное же изменение произошло в салоне — это горизонтально ориентированный планшет как у Velar, который расположен по центру передней панели, но не интегрирован в нее. Количество физических кнопок сведено к минимуму, а у селектора трансмиссии теперь новый дизайн.

Land Rover

Land Rover

Land Rover

Land Rover

Заявляется новейшая версия информационно-развлекательной системой Pivi Pro 2, которая поддерживает Apple CarPlay и Android Auto и имеет голосовое управление (за него отвечает голосовой ассистент Alexa от Amazon). Кроме того, впервые для Evoque стала доступна система очистки воздуха Cabin Air Purification Plus, которая постоянно мониторит уровень углекислого газа в салоне.

В Европе модель 2024 года предложат в комплектациях S, Dynamic SE, Dynamic HSE и Autobiography. В гамму двигателей входит трехцилиндровый агрегат объемом 1,5 литра — он предложен как в составе мягкогибридной установки (160 лошадиных сил), так и в составе полноценной бензоэлектрической установки (309 сил) с функцией подзарядки. Есть и «мягкие» гибриды с двухлитровыми бензиновыми и дизельными двигателями — в первом случае отдача составляет 249 сил, а во втором — 163 или 204 силы.