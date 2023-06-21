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В России открылся предзаказ на новый Lexus GX

Как выяснила "Российская газета", один из дилеров в России открыл предзаказ на Lexus GX. За GX550 просят 8 460 000 рублей, но ближе к старту продаж цена точно изменится.

В России открылся предзаказ на новый Lexus GX
© Пресс-служба Lexus

В объявлении говорится, что "расчет при получении" автомобиля, а сами машины доедут до нашей страны до конца года.

Напомним, GX сменил поколение после 14-летнего существования второй генерации. Внедорожник уже однозначно позиционируется как автомобиль для бездорожья и путешествий в отдаленные уголки. А сами разработчики модели явно вдохновились Land Rover Defender.

В основе нового GX лежит доработанная рама GA-F - та же, что у Land Cruiser 300. Длина внедорожника увеличилась на 70 мм - до 5005 мм, межступичное расстояние - на 60 мм - до 2850 мм. Также модель раздалась в ширину, и прибавка существенная - 95 мм, и теперь по зеркалам у "Лексуса" 2117 мм.

Внедорожник получил V6 3,4 литра с двойным турбонаддувом (354 л.с., 650 Нм) и 10-ступенчатый "автомат". В будущем появятся и гибридная версия i-Force Max со встроенным между коробкой и ДВС электромотором. Отдача пока неизвестна, но на новой "Тундре" система выдаёт 443 л.с.

Конструкция шасси прежняя: независимая двухрычажная подвеска спереди, неразрезной мост сзади. Дорогие версии имеют адаптивные амортизаторы.

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