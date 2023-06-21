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Известна дата выхода электромобиля Cadillac Escalade IQ

Самый большой внедорожник производителя Cadillac официально представят 9 августа. Речь идет об электромобиле Escalade IQ, передает Ixbt.com.

Компания ранее показала только тизер с названием модели крупным планом на кузове автомобиля. Сейчас она опубликовала видеоролик, в котором показывают части автомобиля и общий план передней части модели.

Как заявлял вице-президент Cadillac Рори Харви, в текущем году дебютируют три новые электрические модели.

На Cadillac Escalade IQ 2024 модельного года будет применяться электрическая платформа GM Ultium. Модель будет оснащена аккумуляторной батареей емкостью примерно 177 кВт•ч и тремя электродвигателями мощностью 830 л.с. или более.

Ранее компания Mercedes продемонстрировала универсал E-класса нового поколения W214. Так, семейство седана, которое было показано весной, дополнили новой моделью. Длина автомобиля увеличилась на 28 мм, а колесная база - на 22 мм, до 2961 мм.

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