Самый большой внедорожник производителя Cadillac официально представят 9 августа. Речь идет об электромобиле Escalade IQ, передает Ixbt.com.

Компания ранее показала только тизер с названием модели крупным планом на кузове автомобиля. Сейчас она опубликовала видеоролик, в котором показывают части автомобиля и общий план передней части модели.

Как заявлял вице-президент Cadillac Рори Харви, в текущем году дебютируют три новые электрические модели.

На Cadillac Escalade IQ 2024 модельного года будет применяться электрическая платформа GM Ultium. Модель будет оснащена аккумуляторной батареей емкостью примерно 177 кВт•ч и тремя электродвигателями мощностью 830 л.с. или более.