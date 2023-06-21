Hyundai инвестирует в электромобили $28 млрд

Стремление корейского конгломерата Hyundai Motor стать одним из лидеров рынка электромобилей усиливает его готовность серьезно инвестировать в разработку соответствующих платформ. Из 85,1 млрд долларов, выделенных на развитие компании до 2032 года, почти треть или $28 млрд пойдет на электромобили, из которых 7,4 млрд долларов пойдет на разработку и производство аккумуляторов.