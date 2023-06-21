$84.23+0.2592.07+0.28

Hyundai инвестирует в электромобили $28 млрд

Стремление корейского конгломерата Hyundai Motor стать одним из лидеров рынка электромобилей усиливает его готовность серьезно инвестировать в разработку соответствующих платформ. Из 85,1 млрд долларов, выделенных на развитие компании до 2032 года, почти треть или $28 млрд пойдет на электромобили, из которых 7,4 млрд долларов пойдет на разработку и производство аккумуляторов.

Hyundai инвестирует в электромобили $28 млрд
© ПроКроссовер.ру

У компании нет четких предпочтений в стратегии разработки новых типов аккумуляторов для электромобилей. Компания готова как развивать актуальные внутренние компетенции, так и взаимодействовать с партнерами. К последним относятся южнокорейские компании LG Energy Solution и SK On, а также Сеульский национальный университет.

ПроКроссовер.ру: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители