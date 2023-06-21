Названы причины отказа страховщиков оформлять ОСАГО

За последние три года число жалоб граждан на отказы страховых компаний в заключении договора ОСАГО, поступивших в Центральный банк России, выросло в шесть раз, следует из статистики ЦБ, которая оказалась в распоряжении «Парламентской газеты».

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Наибольшее количество обращений при этом было связано с отказами в заключении договора автогражданки, если в 2021 году их было 2538, то в 2023-м — 4084. Проблемы граждан также возникают при оформлении электронного полиса. Среди них — технический сбой, предположительные ошибки при вводе данных, несовпадение введенной информации со сведениями Российского союза автостраховщиков (РСА), что также приводило к невозможности оформления полиса. Помимо этого, почти 400 человек пожаловались на навязывание дополнительных услуг при попытке оформить автогражданку.

По словам главы Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова, данную информацию используют для создания проектов нормативных актов, которые направлены на совершенствование законодательства в сфере ОСАГО.

Автоюрист Сергей Радько при этом отметил, что чаще всего отказы оформить автогражданку получают автовладельцы из других регионов, таксисты и владельцы мотоциклов. Он подчеркнул, что полис ОСАГО — это обязательный документ, поэтому страховые компании не имеют права отказать в его оформлении и навязывать дополнительные услуги. Правомерный отказ возможен только в случае, если автовладелец предоставил неполный комплект документов или неверно заполнил форму. При этом бороться с техническими сбоями на сайте сложно, указал юрист.

«Нужно ехать в офис и доказывать свою правоту. Берите свидетелей, снимайте работу специалиста на видео, чтобы он назвал конкретную причину отказа. Пишите жалобы в ЦБ и другие контролирующие органы», — посоветовал Радько.