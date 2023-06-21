Автостраховщики: без аварий ездят лишь 12% такси

По данным Российского союза автостраховщиков, в 2022 году лишь у 12% такси значение коэффициента за безаварийную езду - бонус-малус - оказалось низким и находилось в диапазоне от 0,46 до 0,57. То есть скидка за безубыточное вождение составляла от 54% до 43%. Средняя стоимость полиса ОСАГО составила для них 10 243 рубля. Для сравнения: среди обычных автовладельцев такую скидку в системе "бонус-малус" имеет около 50% всех автомобилистов.

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Лишь у 51% такси этот коэффициент составил менее единицы - то есть они получили скидку за безаварийное вождение. При этом в целом по стране скидку за безаварийное вождение имеют 94% всех автовладельцев. Об этом сообщил президент РСА Евгений Уфимцев.

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Коэффициент системы "бонус-малус" в размере от 0,63 до 0,78 (или скидку в размере от 37% до 22%) по итогам 2022 года получили 17% всех таксистов, средняя стоимость полиса ОСАГО составила для них 15 382 рубля. Среди обычных автомобилистов демонстрируют такую же аварийность и получают скидку такого же размера около трети всех автомобилистов.

Скидку на полис ОСАГО в размере от 9% до 17% (коэффициент "бонус-малус" от 0,83 до 0,91) получили 23% всех водителей такси. Средняя премия по ОСАГО для них составила 26 532 рубля.

Еще 40% водителей такси получили "начальный" коэффициент системы "бонус-малус": он присваивается либо в первый год страхования ОСАГО, либо приобретается в результате истории страхования, то есть в зависимости от класса, который был в предыдущем году, и наличия или отсутствия ДТП по вине водителя. Например, при наличии нескольких ДТП можно вернуться к "начальному" коэффициенту, даже имея многолетнюю безаварийную историю до этого. Средняя премия по обязательной автогражданке для таких такси составила 32 002 рубля. Для сравнения: среди обычных автовладельцев такой коэффициент получают лишь около 3% водителей.

Остальные 8% такси продемонстрировали высокую аварийность: их коэффициент "бонус-малус" составлял от 1,76 до 3,92. Для сравнения: среди обычных автовладельцев таких насчитывается лишь 0,3%.