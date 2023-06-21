Россия стала закупать в пять раз больше автомобилей за рубежом

По итогам первых пяти месяцев 2023 года импорт автомобилей в Россию достиг 171,5 тысячи, что почти в пять раз выше, чем в докризисном 2021 году. Об этом со ссылкой на данные агентства «Автостат» и Федеральной таможенной службы (ФТС) «Коммерсантъ».

По сравнению с январем-маем прошлого года закупки автомобилей за рубежом выросли в 2,7 раза. Месячная динамика определяется курсом рубля. В апреле по сравнению с мартом импорт сократился на 9,1 процента из-за ослабления российской валюты, а в мае — вырос на 51,1 процента, до 51,2 тысячи единиц.

Подавляющая часть импорта — 70,5 процента — приходится на китайские автомобили. За пять месяцев их поставки достигли 120,9 тысячи единиц. Их доля в общих продажах новых легковых машин (в статистику входит собираемый в России китайский Haval) составила 46 процентов, годом ранее — 17 процентов. На европейские марки приходится пять процентов, на корейские — восемь процентов, а на японские — шесть процентов, хотя их официальные поставки остановлены.

Таможенная статистика КНР сообщает, что в апреле отгрузки автомобилей в Россию в денежном выражении составили 976,9 миллиона долларов, что стало историческим максимумом. В мае они опустились до 809,4 миллиона, но до 2023 года месячный максимум составлял 227,8 миллиона долларов в январе 2022 года.

Сергей Удалов из «Автостата» полагает, что нынешнее ослабление рубля не обрушит импорт. По его словам, проблема заключается в ограниченном предложении при наличии спроса. Даже если цена вырастет, то покупать все равно больше нечего. Кроме того, эксперт напомнил о предложении руководств «КамАЗа» и «АвтоВАЗа» об увеличении утилизационного сбора (российским компаниям его полностью компенсирует государство), из-за чего дилеры могут захотеть заранее запастись востребованными моделями.