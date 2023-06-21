JAC представил компактный электромобиль Yiwei 3 с запасом хода 500 км
Китайская компания JAC Motors вывела на рынок первую модель своего нового электрического бренда Yiwei – электрический хэтчбек JAC Yiwei 3. Соперник Wuling Bingo доступен сразу в шести модификациях стоимостью от 12 600 до 17 900 долларов США (~1,1–1,5 млн рублей).
Кузов JAC Yiwei 3 разработан в осовремененном ретро-стиле. Круглые олдскульные фары соседствуют со скрытыми ручками дверей и стильными пятиспицевыми колесными дисками. Как заявляют в JAC, каждая фара содержит 137 светодиодных бусин, которые выглядят как ресницы.
При колесной базе 2620 мм Yiwei 3 достигает 4025 мм в длину, 1770 мм в ширину и 1560 мм в высоту. В кузовной палитре несколько цветов, включая белый, бежевый, серый, зеленый и фиолетовый. /Но крыша в любом случае будет черной.
Салон укомплектован 6,2-дюймовой жидкокристаллической приборной панелью и центральным экраном с диагональю 12,8 или 15,6 дюймов. На центральной консоли – беспроводная зарядка для смартфона и отсек для хранения вещей.
В стандартной комплектации заявлены 360-градусная система кругового обзора и «автопилот» 2-го уровня с более чем 18 функциями. Но только топовой модификации достались адаптивный круиз-контроль и передний радар.
Базовый JAC Yiwei 3 EV укомплектован электродвигателем мощностью 95 л. и литий-железо-фосфатной батареей емкостью 41 кВт•ч. Более дорогая версия использует двигатель на 136 л.с. и батарею на 51,5 кВт•ч. Запас хода в цикле CLTC – 405 и 505 км соответственно. Привод в обоих случаях передний. Позже компания планирует выпустить модификацию с запасом хода 600 км.