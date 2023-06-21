Китайская компания JAC Motors вывела на рынок первую модель своего нового электрического бренда Yiwei – электрический хэтчбек JAC Yiwei 3. Соперник Wuling Bingo доступен сразу в шести модификациях стоимостью от 12 600 до 17 900 долларов США (~1,1–1,5 млн рублей).

Кузов JAC Yiwei 3 разработан в осовремененном ретро-стиле. Круглые олдскульные фары соседствуют со скрытыми ручками дверей и стильными пятиспицевыми колесными дисками. Как заявляют в JAC, каждая фара содержит 137 светодиодных бусин, которые выглядят как ресницы.

При колесной базе 2620 мм Yiwei 3 достигает 4025 мм в длину, 1770 мм в ширину и 1560 мм в высоту. В кузовной палитре несколько цветов, включая белый, бежевый, серый, зеленый и фиолетовый. /Но крыша в любом случае будет черной.

Салон укомплектован 6,2-дюймовой жидкокристаллической приборной панелью и центральным экраном с диагональю 12,8 или 15,6 дюймов. На центральной консоли – беспроводная зарядка для смартфона и отсек для хранения вещей.

В стандартной комплектации заявлены 360-градусная система кругового обзора и «автопилот» 2-го уровня с более чем 18 функциями. Но только топовой модификации достались адаптивный круиз-контроль и передний радар.