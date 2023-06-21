«АвтоВАЗ» закрыл сделку по покупке «РН Банка» у альянса Renault-Nissan

«АвтоВАЗ» приобрел 100% акций российского «РН Банка», который входит в альянс Renault-Nissan, у холдинговой компании BARN B.V. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы финансовой организации.

40% BARN B.V. принадлежит итальянской группе UniCredit через дочерний «Юникредит банк». Еще по 30% находятся у французской Renault и японской Nissan Motor. В конце 2022 года партнеры решили продать все акции российского банка группе «АвтоВАЗ», а сама сделка позднее получила разрешение президента России Владимира Путина.

Бизнес-профиль «РН банка» сосредоточен на выдаче автокредитов, а также на факторинговом финансировании дилеров автомобилей. По итогам 2021 года его активы составляли 116,2 млрд рублей, а собственные средства кредитной организации на тот момент достигли 27 млрд рублей.