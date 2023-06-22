Ввезенные в РФ по параллельному импорту Chevrolet Cobalt продают за 1,45 млн рублей

Ввезенные в Россию по параллельному импорту Chevrolet Cobalt продают за 1,45 млн рублей
Российские дилеры начали массово поставлять в Россию по схеме параллельного импорта седаны Chevrolet Cobalt. Автомобили производятся в Узбекистане на заводе UzAuto с 2013 года. Стоимость машины в российских дилерских центрах составляет 1,45 млн рублей. Примерно столько же стоит отечественный автомобиль Lada Vesta NG.
В оснащение Chevrolet Cobalt входят центральный замок, иммобилайзер, обогрев заднего стекла, кондиционер, электрические приводы зеркал заднего вида, системы ABS и EBD, а также бортовой компьютер.
Под капотом у Chevrolet Cobalt установлен бензиновый силовой агрегат рабочим объемом 1,5 литра, который развивает 106 лошадиных сил мощности и 134 Нм крутящего момента. Разгон с места до 100 км/ч занимает 12,6 секунды, а максимальная скорость достигает 170 км/ч. В паре с двигателем работает шестиступенчатый автомат.