Средняя стоимость подержанного «люкса» в 2023 году превысила 9 миллионов рублей

Жители России продолжают распродавать дорогие авто. По данным сервиса «Авито Авто», с января по май нынешнего года количество таких объявлений взлетело на 91 процент по сравнению с тем же периодом прошлого года. Спрос не поспевает: он вырос только 29 процентов. Наиболее распространенными в сегменте стали подержанные Bentley Continental GT, Lamborghini Urus и Lamborghini Huracan.

Что касается брендов, то самым ходовым на премиальном вторичном рынке является Lamborghini. На втором и третьем местах — Bentley и Rolls-Royce. Средняя стоимость автомобиля составляет 9 490 000 рублей.

Наиболее распространены объявления о продаже Bentley Continental GT: их доля составляет 15 процентов в общей массе. В среднем за купе просят 5 500 000 рублей. Далее следует кроссовер Lamborghini Urus с 12-процентной долей объявлений и стоимостью 24 миллиона рублей.

Третье место занял Lamborghini Huracan с долей 10,8 процента и средней ценой в 27 миллионов рублей. Также в топ-5 расположились Lamborghini Aventador и Rolls-Royce Cullinan.