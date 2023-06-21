$84.23+0.2592.07+0.28

В России начались продажи восьми моделей марки Honda

Дилер в Санкт-Петербурге начал продажи новых автомобилей Honda. Примечательно, что к покупке предложено сразу восемь моделей - столько марка никогда не привозила в РФ.

В России начались продажи восьми моделей марки Honda
© Российская Газета

В частности, в ассортименте представлены седаны Civic и Accord, кроссоверы CR-V (5-го и 6-го поколений), UR-V, ZR-V, Vezel и минивэн Odyssey. Все машины 2022 и 2023 годов выпуска. В наличии есть более 50 автомобилей.

Как рассказали "РГ" в дилерском центре "Звезда Невы", все автомобили адаптированы под российский рынок. Официальная гарантия на машины составляет 3 года или 100 000 км.

- В России Honda всегда была брендом с отличной репутацией. Это серьезный аргумент для покупателя при выборе марки. Но, что гораздо важнее, мы предлагаем автомобили с гарантией, официально поставляемые в Россию, обладаем необходимыми ресурсами и опытом для обеспечения премиального уровня клиентского и сервисного обслуживания, - сообщил "РГ" гендиректор "Звезды Невы" Валерий Рыжкин.

Он также добавил, что уже осенью компания планирует еще расширить модельную линейку. Конкретные новинки, впрочем, пока не называются.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители