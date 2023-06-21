В России начались продажи восьми моделей марки Honda

Дилер в Санкт-Петербурге начал продажи новых автомобилей Honda. Примечательно, что к покупке предложено сразу восемь моделей - столько марка никогда не привозила в РФ.

В частности, в ассортименте представлены седаны Civic и Accord, кроссоверы CR-V (5-го и 6-го поколений), UR-V, ZR-V, Vezel и минивэн Odyssey. Все машины 2022 и 2023 годов выпуска. В наличии есть более 50 автомобилей.

Как рассказали "РГ" в дилерском центре "Звезда Невы", все автомобили адаптированы под российский рынок. Официальная гарантия на машины составляет 3 года или 100 000 км.

- В России Honda всегда была брендом с отличной репутацией. Это серьезный аргумент для покупателя при выборе марки. Но, что гораздо важнее, мы предлагаем автомобили с гарантией, официально поставляемые в Россию, обладаем необходимыми ресурсами и опытом для обеспечения премиального уровня клиентского и сервисного обслуживания, - сообщил "РГ" гендиректор "Звезды Невы" Валерий Рыжкин.