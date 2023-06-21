В Китае нашли целые поля фиктивно проданных электрокаров

Китай стал мировым лидером в производстве и продаже электромобилей, однако у такого достижения может быть темная сторона. Блогер serpentza (настоящее имя — Уинстон Стерзел) выяснил, что китайские автопроизводители могли регистрировать в действительности непроданные электромобили, чтобы претендовать на государственные льготы, а после выбрасывать их.

В качестве доказательства своей теории он опубликовал на YouTube-канале кадры с огромного поля в китайском Ханчжоу, которое заполнено новыми и брошенными машинами.

Для видео Стерзел заснял территорию, которая была арендована под «коммерческий бизнес» с квадрокоптера — она оказалась завалена огромным количеством электромобилей с действующими номерами. Внутри они кажутся совершенно новыми, поскольку с сидений все еще не сняты чехлы, а на экранах есть защитные пленки. Их белые корпуса медленно покрываются пылью, а шины уже обрастают травой. Среди моделей там можно заметить Geely Kandi K10 EV, Neta V и BYD e3.

Insideevs.com

Стерзел считает, что таким образом китайские автопроизводители поддерживают вид огромного спроса на их продукцию. Они регистрируют авто, а после складируют их, оставляя ржаветь на территории склада. В результате власти соглашаются выделять дополнительные субсидии на развитие отрасли, а сам Китай поднимается в рейтинге производства и продаж электромобилей.