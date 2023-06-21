Новый MINI 1to6 дебютирует с механической коробкой передач

Компания MINI представила еще одну версию своего топового хэтчбека John Cooper Works 1to6. В общей сложности 999 таких автомобилей сойдут с конвейера, что, возможно, станет концом ручного режима для британского производителя.

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MINI JCW 1to6 будет выделяться из толпы благодаря многочисленным значкам «One of 999», в том числе одному на стеклянном люке, и схеме переключения передач, изображенной на задней двери. Он будет доступен исключительно в черном цвете с соответствующим аэродинамическим обвесом, серой гоночной полосой посередине и 18-дюймовыми колесами.