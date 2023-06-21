Новые Lada X-Cross 5 приехали к дилеру с китайскими логотипами

В Сети появились фотографии двух экземпляров кроссовера Lada X-Cross 5, которые поступили в один из дилерских центров. Согласно снимкам, опубликованным в сообществе Avtograd news, на продажу они приехали с китайскими логотипами внутри.

На радиаторной решетке переднего бампера изображена фирменная ладья «АвтоВАЗа», а на корме размещены шильдики Lada и X-Cross 5. Однако на рулевом колесе сохранился логотип китайского автопроизводителя Betsune.

Vk.com/club188649544

Vk.com/club188649544

Хотя представители российского автопроизводителя предпочитают не заострять на этом внимание, известно, что Lada X-Cross 5 на самом деле является FAW Bestune T77. По какой причине у продавца оказались машины, на которых заменили не все эмблемы — неизвестно. Вероятно, к дилеру по какой-то ошибке попали экземпляры из предсерийной партии.