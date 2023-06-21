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Новые Lada X-Cross 5 приехали к дилеру с китайскими логотипами

В Сети появились фотографии двух экземпляров кроссовера Lada X-Cross 5, которые поступили в один из дилерских центров. Согласно снимкам, опубликованным в сообществе Avtograd news, на продажу они приехали с китайскими логотипами внутри.

Новые Lada X-Cross 5 приехали к дилеру с китайскими логотипами
© globallookpress.com

На радиаторной решетке переднего бампера изображена фирменная ладья «АвтоВАЗа», а на корме размещены шильдики Lada и X-Cross 5. Однако на рулевом колесе сохранился логотип китайского автопроизводителя Betsune.

Vk.com/club188649544
Vk.com/club188649544

Хотя представители российского автопроизводителя предпочитают не заострять на этом внимание, известно, что Lada X-Cross 5 на самом деле является FAW Bestune T77. По какой причине у продавца оказались машины, на которых заменили не все эмблемы — неизвестно. Вероятно, к дилеру по какой-то ошибке попали экземпляры из предсерийной партии.

Напомним, что производство Lada X-Cross 5 стартовало на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге на прошлой неделе. Заявлялось, что кроссовер поступит в продажу в конце лета в двух обширных комплектациях. Обе они будут выпускаться с 1,5-литровым мотором на 160 л.с., который работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

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