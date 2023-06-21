Alpine представила автомобиль для «Гонки в облаках»

Компания Alpine опубликовала живые фото и некоторые технические характеристики своего гоночного автомобиля A110 Pikes Peak, который отправится в гонку «Гонка в облаках» в конце этого года.

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Автомобиль является самым легким и в то же время самым мощным Alpine в новейшей истории марки. Он стилизован под дорожное купе A110, но может похвастаться многочисленными аэродинамическими оптимизациями, новой подвеской на двойных поперечных рычагах и другим двигателем.