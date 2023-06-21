В Брянске планируют заняться сборкой китайских мини-грузовиков

Компания из Брянска планирует заняться сборкой китайских мини-грузовиков
Брянский дилерский холдинг «БН-Моторс» договорился с китайской компанией BAW о сборке лёгких коммерческих автомобилей, сообщил канал «Автопоток».
По предварительной информации на мощностях в Брянске организуют крупноузловую сборку малотоннажного грузовика BAW T7. Машины будут делать в модификации CNG — с газовым двигателем объёмом 2,0 литра, работающим на сжатом метане. На машинах для китайского рынка этот мотор развивает 122 л. с. и сочетается с пятиступенчатой механикой.
Другой информации о проекте пока нет, неизвестна и дата запуска производства. В Китае газовый BAW T7 предлагается с одинарной и двойной кабиной по цене от 64 тысяч юаней — это примерно 750 тысяч рублей по текущему курсу. Российские цены естественно будут заметно выше.
Если BAW T7 всё-таки доберётся до российского рынка, то одним из его конкурентов окажется похожий по формату малотоннажный грузовик «УАЗ Профи». Ульяновская машина сейчас предлагается по цене от 1 605 000 рублей, у неё также есть вариант с битопливным мотором, работающим на бензине и газе. Ещё одним соперником новинки может стать «Соллерс Арго» — тоже китаец, но локализованный и переименованный.