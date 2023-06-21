В Брянске планируют заняться сборкой китайских мини-грузовиков

Брянский дилерский холдинг «БН-Моторс» договорился с китайской компанией BAW о сборке лёгких коммерческих автомобилей, сообщил канал «Автопоток».

По предварительной информации на мощностях в Брянске организуют крупноузловую сборку малотоннажного грузовика BAW T7. Машины будут делать в модификации CNG — с газовым двигателем объёмом 2,0 литра, работающим на сжатом метане. На машинах для китайского рынка этот мотор развивает 122 л. с. и сочетается с пятиступенчатой механикой.

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Другой информации о проекте пока нет, неизвестна и дата запуска производства. В Китае газовый BAW T7 предлагается с одинарной и двойной кабиной по цене от 64 тысяч юаней — это примерно 750 тысяч рублей по текущему курсу. Российские цены естественно будут заметно выше.

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