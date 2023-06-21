Toyota рассекретила новое поколение Alphard

Корпорация Toyota раскрыла информацию о новом поколении минивэна Alphard и его роскошной версии Vellfire. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Автомобили четвертого поколения построены на модульной платформе TNGA (GA-K), конструкцию которой адаптировали для использования в микроавтобусе. В частности, в нижней части автомобиля сзади появилась V-образная распорка, повышающая жесткость кузова. Этой же цели служит и применение клеевых составов в конструкции кузова. В салоне появилась длинная потолочная консоль, с которой пассажиры могут управлять функциями машины. Также минивэн оснащен выдвижными подножками у боковых дверей.