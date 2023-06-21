На набережной Геленджика запретили ездить на велосипедах и самокатах
Теперь нельзя проехать на самокате или велосипеде по прогулочной пешеходной зоне. За повторную езду на СИМах предусмотрен штраф в размере 800 рублей.
«Живая Кубань» сообщает, что сейчас проводятся профилактические беседы с теми, кто не знал о запрете.
На набережной Геленджика сейчас проводится усиленное дежурство. В работе участвуют сотрудники полиции и казачества.
С набережной также вывозят бесхозную технику. С начала 2023 года убрали более 700 самокатов и составили 60 протоколов за оставление транспорта.