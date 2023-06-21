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На набережной Геленджика запретили ездить на велосипедах и самокатах

Теперь нельзя проехать на самокате или велосипеде по прогулочной пешеходной зоне. За повторную езду на СИМах предусмотрен штраф в размере 800 рублей.

На набережной Геленджика запретили ездить на велосипедах и самокатах
© runews24.ru

«Живая Кубань» сообщает, что сейчас проводятся профилактические беседы с теми, кто не знал о запрете.

На набережной Геленджика сейчас проводится усиленное дежурство. В работе участвуют сотрудники полиции и казачества.

С набережной также вывозят бесхозную технику. С начала 2023 года убрали более 700 самокатов и составили 60 протоколов за оставление транспорта.

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