На набережной Геленджика запретили ездить на велосипедах и самокатах

Теперь нельзя проехать на самокате или велосипеде по прогулочной пешеходной зоне. За повторную езду на СИМах предусмотрен штраф в размере 800 рублей.

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«Живая Кубань» сообщает, что сейчас проводятся профилактические беседы с теми, кто не знал о запрете.

На набережной Геленджика сейчас проводится усиленное дежурство. В работе участвуют сотрудники полиции и казачества.