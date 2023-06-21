Создать новые модели Toyota поможет искусственный интеллект

Компания Toyota рассказала о внедрении искусственного интеллекта (ИИ) в процесс создания автомобилей. Экспериментальная работа началась с отдела дизайна.

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Дизайнер создаёт первоначальный эскиз, а затем вводит данные, содержащие информацию о том, каким требованиям должен соответствовать автомобиль: похож на внедорожник, более "гладкие" формы кузова и так далее. После этого программа предлагает несколько вариантов, выбирается один из них, затем продолжается его доработка.

В компании отметили, что на настоящем этапе команда разработчиков сосредоточилась на аэродинамике прототипов. Результат показали на иллюстративных изображениях.

При этом в Toyota говорят, что этот метод пока не может применяться в полной мере, а служит лишь в качестве вспомогательного инструмента: "Инструменты генеративного ИИ часто используются для вдохновения дизайнеров, но им не под силам сложные инженерные задачи, связанные с безопасностью, которые выполняются при проектировании серийных автомобилей".

Ранее об интеграции ИИ в свои продукты или деятельность заявляли и другие автопроизводители. Так, например, Mercedes внедряет чат-бот ChatGPT в голосового помощника, в автомобилях Jaguar Land Rover искусственный интеллект взаимодействует с водителем и подстраивает климат-систему, музыку, подсветку и другие функции авто под настроение владельца.

Toyota