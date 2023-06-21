В Россию вернулись малолитражные Chevrolet Spark

Российским автодилерам по параллельному импорту поставили новые малолитражные автомобили General Motors - Chevrolet Spark (ранее - Daewoo Matiz). Об этом сообщает Autonews.ru.

Речь идет о Chevrolet Spark третьего поколения, выпускавшихся в Узбекистане на заводе UzAuto с 2010 года по март 2023-го. В Россию привезли модели 2023 года производства.

Стоимость Chevrolet Spark начинается от 1 219 000 рублей. Autonews подчеркивает, что это дешевле Lada Vesta в базовой комплектации.

Характеристики Chevrolet Spark: 3640 миллиметров в длину, 1597 миллиметров в ширину и 1522 миллиметров в высоту, колесная база - 2370 миллиметров. Автомобиль получил 1,2-литровый двигатель мощностью 85 лошадиных сил и четырехступенчатую коробку-автомат.

Оснащен антиблокировочной системой (ABS), кондиционером, электрическими стеклоподъемниками и электрорегулировкой зеркал. До ста километров в час авто разгоняется за 12,4 секунды, максимальная скорость - 161 километр в час.