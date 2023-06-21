В Германии запустили продажи люксовых электромобилей HiPhi из КНР
Азиатская автомобильная компания Human Horizons, выпускающая исключительно премиальные электромобили заходит на европейский рынок. Как сообщает SPEEDME.RU, автопроизводитель вскоре начнет продажу своих машин в Германии, а также в Норвегии.
Основными конкурентами китайских роскошных электрокаров в Европе должны стать Audi e-tron GT, Mercedes EQS и Porsche Taycan. Human Horizons объявила о том, что на Старом континенте вскоре появятся в продаже HiPhi X и HiPhi Z.
Эти две модели характерны своим довольно футуристическим стилем, а также множеством современных технологий. Первые поставки должны начаться уже в третьем квартале 2023-го года.