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В Германии запустили продажи люксовых электромобилей HiPhi из КНР

Азиатская автомобильная компания Human Horizons, выпускающая исключительно премиальные электромобили заходит на европейский рынок. Как сообщает SPEEDME.RU, автопроизводитель вскоре начнет продажу своих машин в Германии, а также в Норвегии.

В Германии запустили продажи люксовых электромобилей HiPhi из КНР
© Моя Москва.онлайн

Основными конкурентами китайских роскошных электрокаров в Европе должны стать Audi e-tron GT, Mercedes EQS и Porsche Taycan. Human Horizons объявила о том, что на Старом континенте вскоре появятся в продаже HiPhi X и HiPhi Z.

Эти две модели характерны своим довольно футуристическим стилем, а также множеством современных технологий. Первые поставки должны начаться уже в третьем квартале 2023-го года.

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