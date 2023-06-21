В Tesla обнаружили «режим Илона»

Автомобили Tesla имеют секретную настройку, которая позволяет управлять автомобилем в полностью автономном режиме и при ее использовании водитель не должен периодически класть руки на руль. Об этом со ссылкой на исследователя безопасности с ником GreentheOnly пишет CNBC.

Издание напомнило, что сейчас от водителя, управляющего электрокаром Tesla, даже при использовании автопилота, требуется периодически класть руки на руль и поворачивать его после того, как на сенсорном экране зажжется соответствующий значок.

Если водитель не держится за руль, «ворчание» машины перерастает в писк. Если и в этот момент водитель не поворачивает руль, то «автомобиль может временно отключить использование автопилота на срок до нескольких недель», отмечается в статье.

При этом GreentheOnly утверждает, что в ряде автомобилей требование об обязательном контроле руля устранено. Исследователь назвал эту функцию «режим Илона» в честь основателя Tesla Илона Маска и особо обратил внимание на то, что внутри компании такое название официально не используется.

GreentheOnly утверждает, что тестировал функции автомобилей Tesla в течение многих лет и является владельцем Tesla Model X. Однако, по его словам, без доступа к внутренним данным Tesla невозможно узнать, сколько именно машин имеют встроенный «режим Илона».

Ранее акционеры Tesla подали коллективный иск против фирмы и ее руководителя миллиардера Илона Маска, обвинив их в обмане покупателей об уровне автономности и безопасности выпускаемых электрических машин.