Новая модель RAM с несущим кузовом дебютировала в Бразилии

Премьера модели состоялась в Бразилии, которая и станет одним из главных рынков сбыта. RAM Rampage — это пикап с несущим кузовом, построенный на то же платформе, что и Jeep Compass и Renegade. Новинку предложат в двух модификациях, бензиновой и дизельной, а цены лежат в диапазоне от 239 990 до 269 990 бразильских реалов (4,2-4,7 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня).

© Motor.ru / RAM Rampage

Новый Rampage, название для которого позаимствовали у компактного пикапа, выпускавшегося в 1982-1984 годах, производится на заводе Stellantis в Бразилии — сборка началась 6 июня, а теперь открыт и прием заказов. Полноценный же старт продаж намечен на август.

Базовый пикам оснащается дизельным мотором семейства Multijet: это двухлитровый агрегат мощностью 170 лошадиных сил, и он доступен в двух комплектациях начального уровня.

Stellantis Brasil

Stellantis Brasil

Stellantis Brasil

Stellantis Brasil

Stellantis Brasil

Stellantis Brasil

Stellantis Brasil

Stellantis Brasil

Stellantis Brasil

Stellantis Brasil

Stellantis Brasil

Stellantis Brasil

Stellantis Brasil

В трех более дорогих комплектациях Rampage положен бензиновый двигатель того же объема — Hurricane, известный по Jeep Wrangler. Он развивает 272 лошадиные силы, что делает Rampage самым мощным пикапом среди представленных на южноамериканском рынке. Оба двигателя работают в связке с девятидиапазонным автоматом, привод полный. Грузоподъемность составляет 750 либо 1015 килограммов в зависимости от модификации.

С места до 100 километров в час 272-сильный RAM Rampage разгоняется за 6,9 секунды, а вариант с мотором на 170 сил — за 7,1 секунды.

У модели есть и топовая версия R/T, которая отличается от прочих — у такого пикапа более жесткая подвеска, дорожный просвет на сантиметр меньше, чем у прочих комплектаций, 17-дюймовые диски с внедорожными шинами и два парубка выхлопной системы.