Пьяный водитель спрятался от ДПС в багажнике своего BMW

В Санкт-Петербурге привлечен к административной ответственности водитель, который пытался спрятаться от инспекторов ДПС в багажнике своего BMW 7 Series и убедить их, что в багажник его поместили друзья в ходе розыгрыша. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

Инцидент произошел в Карелии, на окраине Кондопоги, в 2021 году. Сотрудники ДПС заметили выезжающий со стороны садового товарищества автомобиль BMW 750 и приказали водителю остановиться, однако тот проигнорировал их требования, развернулся и поехал обратно. Инспекторы начали преследование и через 2 км увидели, как водитель остановился, выскочил из машины и попытался забраться в багажник. Медосвидетельствование показало, что он был пьян.

В ходе разбирательства сторона защиты выдвинула версию, что мужчина не сидел за рулем, а в багажник его поместили друзья в качестве розыгрыша, чтобы отвезти к жене, а при виде инспекторов убежали в лес.