Появились данные о технических характеристиках электрокара Omoda C5

Сайт " Китайские автомобили " предполагает, что автомобиль, представленный на закрытом мероприятии, имеет статус экспортного. Omoda C5 EV для внешних рынков получил иные характеристики, чем Omoda 5 EV для Китая, показанный ещё осенью прошлого года. Так, отдача электромотора у китайского кроссовера составляет 204 л.с., у экспортного варианта - 225 л.с.

Также отличается запас хода: 550 против 450 км соответственно. Что касается автономности, то можно предположить, что такая разница обусловлена не только энергоэффективностью каждой из модификаций, но и применением различных методик подсчёта: по китайскому циклу результаты пробега на одной зарядке, как правило, в полтора выше, чем по европейскому. Как бы то ни было, а ёмкость аккумулятора у Chery C5 EV - 61 кВт·ч, при быстрой зарядке ёмкость до 80% может быть восполнена за 35 минут.