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Omoda C5 в формате электрокара: фото и характеристики

Chery представила электрическую версию кроссовера Omoda C5. Дизайн новинки секретом не был, а вот о технических характеристиках C5 EV рассказали впервые.

Появились данные о технических характеристиках электрокара Omoda C5
© "Китайские автомобили"

Сайт "Китайские автомобили" предполагает, что автомобиль, представленный на закрытом мероприятии, имеет статус экспортного. Omoda C5 EV для внешних рынков получил иные характеристики, чем Omoda 5 EV для Китая, показанный ещё осенью прошлого года. Так, отдача электромотора у китайского кроссовера составляет 204 л.с., у экспортного варианта - 225 л.с.

Также отличается запас хода: 550 против 450 км соответственно. Что касается автономности, то можно предположить, что такая разница обусловлена не только энергоэффективностью каждой из модификаций, но и применением различных методик подсчёта: по китайскому циклу результаты пробега на одной зарядке, как правило, в полтора выше, чем по европейскому. Как бы то ни было, а ёмкость аккумулятора у Chery C5 EV - 61 кВт·ч, при быстрой зарядке ёмкость до 80% может быть восполнена за 35 минут.

До 100 км/ч экспортный кроссовер разгоняется за 7,8 секунды. Это отличается от ранее анонсированных характеристик на три десятые секунды.

"Китайские автомобили"

Ранее "РГ" сообщала, что премьера Omoda C5 EV состоится в четвёртом квартале 2023 года. Новинка с большой степенью вероятности появится на рынке РФ.

Купить Omoda C5 в России можно начиная от 2 509 900 рублей, в конце мая стартовали продажи седана Omoda S5.

Фото: "Китайские автомобили"

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