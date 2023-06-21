Фургон Ford E-100 1974 года получил начинку от Tesla Model 3

Есть что-то волшебное в рестомодах, особенно когда преобразование сделано правильно. Так обстоит дело с этим фургоном Ford E-100, который получил начинку от Tesla в компании Conductive Classics из Айдахо.

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Второе поколение Ford E-100 дебютировало в 1968 году, но модель на фото относится к последнему году производства в 1974 году, как раз перед тем, как в 1975 году появилось полностью переработанное третье поколение. Несмотря на свой возраст, фургон был в довольно неплохом состоянии с ярко-оранжевым кузовом, блестящей хромированной отделкой и черными полосами на бортах.

Создание электромода началось с удаления двигателя внутреннего сгорания. Аккумуляторную батарею, установленную в полу фургона, электромотор и заднюю подвеску взяли у разбитой Tesla Model 3 Long Range. То же самое относится к передним колесам и тормозам, а зарядный порт рядом с задними фонарями изготовлены на заказ.

Компания не раскрыла спецификацию электромода, но, поскольку агрегаты позаимствовали у Model 3, мы знаем некоторые данные. Вариант Long Range до 2020 года поставлялся с аккумуляторной батареей на 75 кВт ч, обеспечивающей запас хода по EPA 500–530 км, в то время как электродвигатель производил 287 л.с. (211 кВт).

Кирпичная аэродинамика Ford E-100 и уже использованный аккумулятор, скорее всего, ограничат дальность хода, но не настолько, чтобы испортить впечатление от проекта. Помимо значительно улучшенных характеристик, электрифицированный фургон также будет предлагать лучшую управляемость благодаря современной подвеске, более мощным тормозам и более низкому центру тяжести.