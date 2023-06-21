Honda опровергла сообщения об официальных поставках автомобилей в Россию

Компания Honda, сохраняющая в России сервисное и гарантийное обслуживание ранее проданных автомобилей, опровергла заявления в СМИ о возобновлении поставок автомобилей на российский рынок. На «горячей линии» Honda в России корреспонденту «Газеты.Ru» пояснили, что импортом в страну занимается российское юрлицо, не аффилированное с японской маркой.

© Руслан Кривобок/РИА «Новости»

«Автомобили поставляет субдистрибьютор, российское юридическое лицо. Никакой связи, собственности или участия в капитале и прочего с японской компанией у этого юридического лица нет. Все машины поставляются из Китая в рамках параллельного импорта», — отметил специалист компании Honda в России.

Решение о постепенном сокращении бизнеса в России компания Honda приняла еще в 2015 году, отдав право на эксклюзивную дистрибуцию и поставки автомобилей своим официальным дилерам. В 2020 году российское представительство Honda объявило об окончательно сворачивании поставок новых машин к 2022 году.