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Honda опровергла сообщения об официальных поставках автомобилей в Россию

Компания Honda, сохраняющая в России сервисное и гарантийное обслуживание ранее проданных автомобилей, опровергла заявления в СМИ о возобновлении поставок автомобилей на российский рынок. На «горячей линии» Honda в России корреспонденту «Газеты.Ru» пояснили, что импортом в страну занимается российское юрлицо, не аффилированное с японской маркой.

Honda опровергла сообщения об официальных поставках автомобилей в Россию
© Руслан Кривобок/РИА «Новости»

«Автомобили поставляет субдистрибьютор, российское юридическое лицо. Никакой связи, собственности или участия в капитале и прочего с японской компанией у этого юридического лица нет. Все машины поставляются из Китая в рамках параллельного импорта», — отметил специалист компании Honda в России.

Решение о постепенном сокращении бизнеса в России компания Honda приняла еще в 2015 году, отдав право на эксклюзивную дистрибуцию и поставки автомобилей своим официальным дилерам. В 2020 году российское представительство Honda объявило об окончательно сворачивании поставок новых машин к 2022 году.

На данный момент Honda пока еще сохранила свое присутствие на отечественном рынке мотоциклов и силовой техники, выполняется гарантийное обслуживание автомобилей. В среду 21 июня в ряде СМИ появилась информация, что Honda открыла первый официальный дилерский центр в Санкт-Петербурге. В частности ТАСС сообщил, что поставки машин наладила фирма «Мотор-плейс», дилер пообещал поддерживать гарантию на автомобили, что были завезены ранее.

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