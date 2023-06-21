Крошечный электрический гиперкар McMurtry Speirling Pure выйдет мелкой серией

Презентован крошечный электрический гиперкар McMurtry Speirling Pure
Выпущенный пока что в единственном экземпляре McMurtry Spéirling является крошечным электрическим гиперкаром. Несмотря на это, как сообщает SPEEDME.RU, он умудрился побить рекорд Goodwood Hill Climb в 2022-ом году.
Теперь же британская компания McMurtry Automotive сообщила о запуске этого маленького электрического зверя в мелкосерийное производство. Отмечается, что будет выпущено ровно сто экземпляров модели.
Уже в июле этого года все желающие смогут увидеть рабочий прототип на выставке Goodwood FoS. Клиенты начнут получать купленные машины только в 2025-м году. Стоимость одного McMurtry Speirling Pure составит свыше 1 миллиона долларов.