$84.25+0.0192.00-0.07

Презентован крошечный электрический гиперкар McMurtry Speirling Pure

Выпущенный пока что в единственном экземпляре McMurtry Spéirling является крошечным электрическим гиперкаром. Несмотря на это, как сообщает SPEEDME.RU, он умудрился побить рекорд Goodwood Hill Climb в 2022-ом году.

Крошечный электрический гиперкар McMurtry Speirling Pure выйдет мелкой серией
© Моя Москва.онлайн

Теперь же британская компания McMurtry Automotive сообщила о запуске этого маленького электрического зверя в мелкосерийное производство. Отмечается, что будет выпущено ровно сто экземпляров модели.

Уже в июле этого года все желающие смогут увидеть рабочий прототип на выставке Goodwood FoS. Клиенты начнут получать купленные машины только в 2025-м году. Стоимость одного McMurtry Speirling Pure составит свыше 1 миллиона долларов.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители