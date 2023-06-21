Крошечный электрический гиперкар McMurtry Speirling Pure выйдет мелкой серией

Выпущенный пока что в единственном экземпляре McMurtry Spéirling является крошечным электрическим гиперкаром. Несмотря на это, как сообщает SPEEDME.RU, он умудрился побить рекорд Goodwood Hill Climb в 2022-ом году.

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Теперь же британская компания McMurtry Automotive сообщила о запуске этого маленького электрического зверя в мелкосерийное производство. Отмечается, что будет выпущено ровно сто экземпляров модели.