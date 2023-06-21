$84.25+0.0192.00-0.07

В России появится новый китайский кроссовер Roewe RX5

В России в ближайшем будущем появится китайский кроссовер Roewe RX5. Об этом сообщает Autonews.ru со ссылкой на представителя одной из крупных дилерских сетей.

Он отметил, что точная стоимость машины станет известна позднее. Собеседник подчеркнул, что модель будет представлена в ряде комплектаций. Завоз китайских кроссоверов в РФ будет осуществляться в частном порядке, указал представитель сети.

Напомним, переднеприводному автомобилю дали 1,5-литровую «турбочетверку» мощностью 188 л.с.. Также сообщается, что агрегат работает совместно с «роботом» с двумя сцеплениями.

Автоэксперты рассказали, когда в России снизятся цены на автомобили

Машина оснащена узкой светодиодной оптикой, рельефным капотом, панорамной крышей, огромной решеткой радиатора со сложным трехмерным рисунком, 20-дюймовыми колесными дисками, скрытыми дверными ручками.

В салоне есть большой экран, объединяющий в себе виртуальную приборную панель, и дисплей мультимедийной системы.

Ранее портал писал, что российским автодилерам по параллельному импорту поставили новые малолитражные автомобили General Motors - Chevrolet Spark (ранее - Daewoo Matiz) третьего поколения. В Россию привезли модели 2023 года производства. Стоимость Chevrolet Spark начинается от 1 219 000 рублей.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители