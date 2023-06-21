В России появится новый китайский кроссовер Roewe RX5

В России в ближайшем будущем появится китайский кроссовер Roewe RX5. Об этом сообщает Autonews.ru со ссылкой на представителя одной из крупных дилерских сетей.

Он отметил, что точная стоимость машины станет известна позднее. Собеседник подчеркнул, что модель будет представлена в ряде комплектаций. Завоз китайских кроссоверов в РФ будет осуществляться в частном порядке, указал представитель сети.

Напомним, переднеприводному автомобилю дали 1,5-литровую «турбочетверку» мощностью 188 л.с.. Также сообщается, что агрегат работает совместно с «роботом» с двумя сцеплениями.

Машина оснащена узкой светодиодной оптикой, рельефным капотом, панорамной крышей, огромной решеткой радиатора со сложным трехмерным рисунком, 20-дюймовыми колесными дисками, скрытыми дверными ручками.

В салоне есть большой экран, объединяющий в себе виртуальную приборную панель, и дисплей мультимедийной системы.