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Центробанк установил тарифы ОСАГО для новых регионов России

С 1 января 2024 года в новых субъектах России заработают новые тарифы на ОСАГО. Центробанк уже разрабатывает нормативно-правовую базу для введения «автогражданки» в Донецкой и Луганской Народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях.

Центробанк установил тарифы ОСАГО для новых регионов России
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Как уточняется, при расчете стоимости страховки согласно общим правилам будут применяться коэффициенты, которые влияют на цену полиса:
  • КБМ;
  • мощность авто;
  • стаж и возраст водителя;
  • период использования авто;ограничение лиц, допущенных к управлению автомобилем.

Территориальный коэффициент в этих регионах будет установлен на минимальном уровне – 0,68. Во Всероссийском союзе страховщиков считают такой коэффициент справедливым, так как риски на небольших территориях невысокие, соответственно, убыточность там ниже.