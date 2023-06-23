Центробанк установил тарифы ОСАГО для новых регионов России

С 1 января 2024 года в новых субъектах России заработают новые тарифы на ОСАГО . Центробанк уже разрабатывает нормативно-правовую базу для введения «автогражданки» в Донецкой и Луганской Народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях.

Как уточняется, при расчете стоимости страховки согласно общим правилам будут применяться коэффициенты, которые влияют на цену полиса:

Территориальный коэффициент в этих регионах будет установлен на минимальном уровне – 0,68. Во Всероссийском союзе страховщиков считают такой коэффициент справедливым, так как риски на небольших территориях невысокие, соответственно, убыточность там ниже.