Депутаты предложили создать «народную» машину дешевле Lada Granta

Депутаты Государственной думы пришли к выводу, что в России можно производить автомобиль дешевле Lada Granta, однако для этого необходимо упростить требования технического регламента к безопасности. Об этом в среду, 21 июня, сообщило издание «Известия».

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Так, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил письмо с соответствующим предложением на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

В письме предлагается Минпромторгу, автомобильному и автомоторному институту НАМИ, а также ведущим российским автопроизводителям изучить иностранный опыт по производству бюджетных «народных» машин.

Авторы предложения считают, что следует провести работу по выявлению избыточных требований техрегламента, которые препятствуют производству подобных моделей в нашей стране.

В свою очередь вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин отметил, что принятые стандарты устанавливают строгие правила в области пассивной безопасности. Он также добавил, что российскую систему сертификации нельзя сравнивать с китайской, говорится в статье.