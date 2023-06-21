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В Госдуме предложили создать «народную» машину дешевле Lada Granta

Депутаты Государственной думы пришли к выводу, что в России можно производить автомобиль дешевле Lada Granta, однако для этого необходимо упростить требования технического регламента к безопасности. Об этом в среду, 21 июня, сообщило издание «Известия».

Депутаты предложили создать «народную» машину дешевле Lada Granta
© АГН Москва

Так, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил письмо с соответствующим предложением на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

В письме предлагается Минпромторгу, автомобильному и автомоторному институту НАМИ, а также ведущим российским автопроизводителям изучить иностранный опыт по производству бюджетных «народных» машин.

Авторы предложения считают, что следует провести работу по выявлению избыточных требований техрегламента, которые препятствуют производству подобных моделей в нашей стране.

В свою очередь вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин отметил, что принятые стандарты устанавливают строгие правила в области пассивной безопасности. Он также добавил, что российскую систему сертификации нельзя сравнивать с китайской, говорится в статье.

В мае Миронов выступил с инициативой по созданию «народного» автомобиля — машины, которая будет отвечать современным требованиям по безопасности и комфорту, а ее стоимость не будет превышать полумиллиона рублей.

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