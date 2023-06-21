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«Фольксваген груп рус» продолжит в России работу под брендом АГР

«Фольксваген груп рус» сменит название на ООО «АГР» (AGR Automotive Group). После переименования компания продолжит свою деятельность в России, а также проведет широкомасштабный ребрендинг, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу автопроизводителя.

Отмечается, что в мае 2023 года автогигант Volkswagen завершил процесс продажи своих российских активов местному инвестору в лице ООО «Арт Финанс».

В пресс-службе пояснили, что смена названия стала первым шагом в рамках трансформации и перезапуска бизнеса после перехода производственной площадки в Калуге, дистрибьюторского и послепродажного сегментов, складских помещений новому собственнику.

Компания Volkswagen продала свой бизнес в России местному менеджменту

Смена бренда также затронет фирменный корпоративный стиль компании и отразится на ее дилерской сети, уточнили в ООО «АГР».

Продажа автомобилей, запасных частей будет осуществляться по-прежнему. Кроме того, заметили в пресс-службе, специалисты компании продолжат предоставлять качественный сервис клиентам.

Ранее сообщалось, что калужские власти и представители владельца ищут новых собственников для двух промышленных площадок компании Volvo.

Интерес к заводам выразили несколько компаний, как российских, так и китайских.

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